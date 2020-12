Bevæbnet mand skød mod kor ved kirke i New York

En bevæbnet mand åbnede søndag ild mod et kor, der sang uden for en katedral i bydelen Harlem i New York City.

Det oplyser en fotograf fra nyhedsbureauet Reuters, der befinder sig på stedet.

Den bevæbnede mand blev skudt af politi eller sikkerhedsvagter, tilføjer fotografen.

En talsperson for politiet oplyser til journalist Hayley Miller fra Huffington Post, at manden er kritisk såret.

Der er fundet flere våben på stedet, oplyser politiet til Miller.

Der er umiddelbart ikke meldinger om andre sårede ved skyderiet end gerningsmanden, tilføjer hun.

Skyderiet fandt sted ved den episkopale katedral St. John The Divine kort før klokken 22 dansk tid, skriver New York Post.