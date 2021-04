Beviser i Tibetsagen lå i affaldscontainer i Udenrigsministeriet

I en affaldscontainer i en kælder under Udenrigsministeriet er der fundet materiale, som kan vise sig at få stor betydning for Tibetkommissionens efterforskning.

På magnetbånd er der efter en kompliceret proces skaffet adgang til ellers slettede mails. De er formentlig årsagen til, at kommissionen for nylig har besluttet at indkalde Danmarks ambassadør ved FN i New York, Martin Bille Hermann, til en ny afhøring.

Han blev ellers grundigt udspurgt i januar, men det nyfundne materiale kalder åbenbart på en forklaring.

Tibetkommissionen undersøger politiets håndtering af en række officielle kinesiske besøg. Den skal finde ud af, hvorfor politiet adskillige gange har sørget for, at kritiske demonstranter ikke var synlige for gæsterne.

Særligt ét spørgsmål trænger sig på: Var det Udenrigsministeriet, der i kulissen fik politiet til at foretage handlinger, som krænkede borgernes ret til at ytre sig og demonstrere?

I sidste uge blev mails fra affaldscontaineren vist på skærme i det retslokale, hvor kommissionen foretager sine afhøringer.

En tidligere højt placeret embedsmand var gråden nær - og erklærede, at hun var rystet over at se, hvad hun havde skrevet.

Det nye materiale viser, at Udenrigsministeriet var involveret i at skjule demonstranter ved klimakonferencen COP15 i 2009.

Blandt embedsmændene var der opstået uro. Der var udsigt til, at premierminister Wen Jiabao kunne komme til at se kritiske demonstranter, og det fik centerchef Sus Ulbæk til tasterne om morgenen 8. december:

'... vi plejer at aftale med Politiet, at FG og Tibetanerne står steder, hvor den kinesiske delegation ikke kommer. Det kan enten ske ved at korteger altid kører en anden vej, eller at demonstrationerne flyttes', skrev hun.

Med andre ord: Premierministeren skulle ikke se kritikere fra Falun Gong-bevægelsen eller tibetaktivister. Og dette var åbenbart noget, ministeriet plejede at aftale med ordensmagten.

Under afhøringen i sidste uge kunne Sus Ulbæk ikke forklare sin mail.

- Det er fuldstændig ude i hampen. Hvorfor skriver jeg overhovedet det, spurgte hun ud i lokalet.

Den daværende kontorchef i ministeriets Asienkontor var Martin Bille Hermann. Den morgen skrev han til centerchef Ulbæk, at man bestemt ikke var vilde med en påtænkt central placering af demonstranterne - og fortsatte:

'Spørgsmålet er, hvad der sker, hvis vi beder Politiet om at flytte demoen. Vi risikerer vel, at der pludselig kommer strøm på?'

Ordene i mailen flugter tilsyneladende ikke helt med, hvad Martin Bille Hermann forklarede kommissionen i januar:

- Asienkontoret har ikke haft en holdning til, hvordan demonstrationer blev afviklet, eller hvordan de blev håndteret, sagde han dengang.

I øvrigt har Tibetkommissionen også besluttet at indkalde såvel den tidligere direktør og departementschef Friis Arne Petersen som den tidligere vicechef for ministeriets protokol Annette Lassen til en ny runde spørgsmål i juni. Desuden skal to ansatte i PET genafhøres.

Tibetkommissionen oplyser, at de nyfundne mails stammer fra kasserede magnetbånd, der i flere år havde ligget i en affaldscontainer med henblik på destruktion. Andre magnetbånd havde ligget i andre containere i ministeriets kælder, men disse er blevet tilintetgjort.

I november 2018 fik kommissionen besked om magnetbåndenes eksistens. Siden er fulgt 'en kompliceret proces med gendannelse af mailbokse for relevante medarbejdere', oplyser kommissionen.

Om der kommer mere relevant materiale frem, er ikke til at vide. 'Processen er fortsat i gang', lyder det.