Biden advarer: Nu bliver video offentliggjort

Rodney King, George Floyd og nu Tyre Nichols.

Den politiske storm i USA omkring politivold ser aldrig ud til at falde til ro, og i øjeblikket skaber den 29-årige Tyre Nichols dødsfald 10. januar mere ballade.

Nichols blev stoppet i sin bil af fem politibetjente i delstaten Tennessee. Efterfølgende forsøgte han at flygte til flods, men blev indhentet og forsøgt anholdt. Det skriver BBC.

Tyre Nichols døde efter de skader, han pådrog sig i anholdelsessituationen. Foto: Facebook/Deandre Nichols/Ritzau Scanpix

Og det, der sker i anholdelsesforsøget, er, hvad der har fået de fem betjente fyret og senere sigtet for groft overfald, kidnapning, magtmisbrug, undertrykkelse og for mordet på Tyre Nichols.

Senere på dagen beklagede Nichols sig over åndedrætsbesvær, og tre dage senere mistede Tyre Nichols livet som følge af sine skader fra mødet med ordensmagten.

Hvad der helt konkret er sket, bliver annonceret senere i dag, da betjentenes kropsbårne kameraer filmede hele episoden. Men der forventes optøjer i delstaten, som den amerikanske præsident, Joe Biden, har set sig nødsaget til at udtale sig om for at komme risikoen for voldelige uroligheder i forkøbet.

'Jeg slutter mig til Tyres familie i at opfordre til en fredelig demonstration. Det er forståeligt at være rasende, men det er aldrig acceptabelt at ty til vold'.

Tyre Nichols bliver hyldet ved mindehøjtideligheder i hjembyen Memphis i delstaten Tennessee. Foto: Scott Olson/Ritzau Scanpix

David Rausch, direktøren for Tennessees efterforskningsbureau, der er statens pendant til FBI, er gået ind i sagen. Rausch har set videooptagelserne og udtalte torsdag, at han væmmedes ved betjentenes opførsel.

Advokaten for Tyre Nichols har udtalt, at optagelserne efter sigende skulle bestå af Nichols, der bliver pebersprayet, skudt med en strømpistol, holdt nede og bliver sparket af de fem betjente på skift.