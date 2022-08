Bil beslaglagt: Lavede hjulspin ved politistationen

Politiet kalder det et vaskeægte selvmål - eller hvordan man IKKE skal gøre i trafikken.

For torsdag aften var en 22-årig mand forbi politistationen i Slagelse, og da den unge mand kørte væk fra parkeringspladsen, var det endda med hjulspin og hurtig fart.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Og der var sågar også dyt, da manden forlod stationen.

Det fik ordensmagten til at ringe den 22-årige op, for han skulle nu til en adfærdsregulerende samtale hos politiet.

Her viste det sig, at den unge mand ikke havde noget kørekort. Videre gav en narkometertest udslag for medicin, og derfor blev han sigtet for både kørsel uden førerret samt for at køre i påvirket tilstand.

Og politiet var ikke færdig med den unge mand endnu.

For da han tidligere er blevet sigtet flere gange for kørsel uden førerret, blev hans bil beslaglagt på stedet.

