Bil beslaglagt: Spøgelsesbilist kørte med vanvids-promille

En 26-årig mand har fået beslaglagt sin bil, efter at han kørte mod færdselsretningen i Aarhus med en promille over to

En bilist kørte fredag aften så vanvittigt gennem Aarhus Vests gader, at han er blevet sigtet for at have bragt andres liv og førlighed i fare.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Hændelsen fandt sted om aftenen klokken 20.46. Her så en civil patrulje en bilist, der drejede fra Herredsvej ind på Hasle Ringvej, hvor han kørte mod færdselsretningen.

En modkørende var sågar nødt til at undvige bilen for ikke at blive ramt.

Satte efter

Den civile patrulje satte efter og fik standset bilen. Bag rattet sad en 26-årig mand, som er rumænsk statsborger, oplyser politiet.

Foruden at have kørt mod færdselsretningen viste han sig også at have en promille på over to. Han blev derfor sigtet for spritkørsel og for at have bragt andres liv og førlighed i fare med sin kørsel.

Da mandens promille var over to, bliver hans kørsel desuden betegnet som vanvidskørsel. Derfor blev hans bil beslaglagt med henblik på konfiskation.