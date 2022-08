Bil bragede ind i hus

En bilist er tirsdag aften kørt ind i et hus på Amager

En bilist bragede tirsdag aften ind i et hus ved Røde Mellemvej på Amager.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.36.

- Vi kan fortælle, at en bil er kørt ind i et hus på Amager. Der er ingen tilskadekomne personer, men blommetræet ved huset overlevede ikke påkørslen, lyder det fra vagtchef Henrik Brix.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet har indtil videre ingen idé om, hvorfor uheldet skete, men bilisten mistænkes for at have været påvirket. Manden har derfor fået foretaget blodprøve.

- Føreren af bilen er blevet anholdt, og han skal tjekkes for, om han har indtaget noget alkohol eller euforiserende stoffer, så han ikke burde køre bil.

Vagtchefen understreger dog, at der også kan være andre grunde til uheldet, som f.eks. sygdom.

Politiet arbejder fortsat videre med undersøgelser af uheldet.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer