Bil brager ind i Apple-butik - mindst ti personer kvæstet

Mindst ti personer er kvæstet, efter en bil mandag er kørt direkte ind gennem frontruderne i en Apple-butik i Hingham ved Boston.

Det skriver flere medier, herunder CBS Boston.

Hændelsen skete ved 11-tiden mandag formiddag, svarende til klokken 17 dansk tid.

Flere mennesker blev fanget i butikken, men ifølge officielle myndigheder skulle de alle være ude igen.

Et øjenvidne var på arbejde i nærheden, da hændelsen skete:

'Der er omkring ti ambulancer på parkeringspladsen lige nu sammen med en masse brandbiler og politibiler. Parkeringspladsen var meget, meget travlt, så jeg går ud fra, der var mange mennesker i butikken,' fortalte han til CBS Boston.

Et andet vidne har beskrevet, at hun sad ved siden af vinduet, da hun hørte en masse glas, der smadrede. Hun beskriver videre, at ingen vidste, hvad der foregik, og alt der var mange mennesker, der løb rundt.

Det er endnu uvist, hvad der har forårsaget hændelsen, ligesom der endnu ikke er meldinger om tilstanden på de kvæstede.

En amerikansk journalist har på Twitter delt et billede umiddelbart efter, bilen var kørt ind i butikken.

