Bil brager ind i butik

Torsdag eftermiddag er en bilist kørt ind i en butik på Store Kongensgade i Indre København.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Jess Voldager.

- Vi fik anmeldelsen for godt tyve minutter siden og er fremme på stedet, fortæller Jess Voldager til Ekstra Bladet.

- Umiddelbart har føreren fået et ildebefindende og er kørt galt. Vi arbejder ud fra, at det er et uheld, fortsætter han.

- Føreren har det bedre nu.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at butikkens glasdør er helt smadret.

- Og bilen har også fået nogle skader, melder han.

Foto: Kenneth Meyer