Nordsjællands Politi undersøgte tirsdag eftermiddag en bil i brand på Hillerødmotorvejen.

'Brand i bil af pt. ukendte årsager. Vi er på stedet og undersøger,' lød det fra politikredsen på Twitter.

Som følge af den brændende bil var der spærret på Hillerødmotorvejens forlængelse i nordgående retning efter Allerød N.

Nordsjællands Politi oplyser kort før klokken 18, at de er færdige på motorvejen, og at der igen er åbnet for trafikken.