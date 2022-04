Bil i brand på motorvej

Der er ifølge Vejdirektoratet kun et spor farbart, efter en bil brød ud i brand onsdag aften i nærheden af Roskilde

Politiet har onsdag aften fået adskillige anmeldelser om en en bil, der er brudt i brand på motorvejen i nærheden af Roskilde.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Hartmann til Ekstra Bladet.

- Der er udbrudt brand i motorrummet på bilen under kørslen. Vi har været i dialog med brandvæsnet, men det har ingen interesse for politiet, da situationen er under kontrol.

Politiet oplyser yderligere, at der ingen meldinger er om tilskadekomne. Bilisten kunne selv holde bilen ind til siden, selvom billeder viser, det ser voldsomt ud.

- Vi har gradvist kunne følge med på kamera. Vi kan se, at der er sort røg og høje flammer, men der er altså for nuværende ingen risiko for tilskadekomst, lyder meldingen fra ordensmagten.