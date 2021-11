Bil ramt af mystisk genstand på motorvej

En bil blev søndag aften på Nordjyske Motorvej ramt af en uidentificeret genstand, hvilket ødelagde bilens frontrude.

Episoden udspillede sig i tidsrummet 21.25-22.15 i nordgående retning ved overkørslen Byplanvej, 9210 Aalborg.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der var umiddelbart ingen forankørende eller bagvedkørende køretøjer, da bilen blev ramt.

- Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der har ramt bilen, men vi ser med stor alvor på sagen: Og det er også derfor, at vi nu går ud aktivt og søger vidner, der har set eller hørt noget, som kan være med til at kaste lys over, hvad der konkret er sket, siger politikommissær Michael Karstenskov.

Hvis du ligger inde med oplysninger i sagen eller andre relevante oplysninger, opfordrer politiet til at ringe på telefon 114.