Bil ramt af træstykker under bro

Politiet lukkede lørdag morgen et stykke af Silkeborgmotorvejen for at foretage en søgning med en hundepatrujle efter en hændelse. Det oplyste Midt- og Vestjyllands Politi.

Det viser sig nu, at undersøgelsen skyldtes, at en personbil klokken 8.45 blev ramt af genstand fra broen Funder Kirkevej.

Politiet oplyser, at der er fundet store træ-barkstykker både på og under broen af en tilkaldt hundepatrulje.

Barkstykkerne er tabt af et ukendt køretøj, og sager er herefter lukket fra politiets side. Motorvejen er til gengæld åbnet igen.

