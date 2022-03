Bil smadrer facaden på hus

Første melding hos politiet lød på en eksplosion i et rækkehus i Herning, men det blev senere korrigeret. Der er foreløbig ingen meldinger om tilskadekomne

Det var et kedelig syn, der mødte ejerne af et rækkehus i Herning, efter en bil torsdag formiddag bragede ind i den murstens-gule facade.

I første omgang gik anmeldelsen på en eksplosion, men det viste sig senere at være bilens airbag, der var skyld i misforståelsen.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Carsten Henriksen til Ekstra Bladet.

- Vi fik anmeldelsen klokken 12.56. Vi troede i første omgang, der var tale om en form for eksplosion, men det viste sig senere, at det var bilens airbags, der gik af, hvilket forårsagede et større brag, lyder det fra Carsten Henriksen.

Det pågår et større oprydningsarbejde, efter en bil torsdag smadrede facaden på et hus i Herning. Øxenholt Foto

Vagtchefen tilføjer, at ingen personer er kommet til skade i forbindelse med uheldet.

Ordensmagten har heller ingen mistanke om, at føreren af bilen skulle være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Politiet arbejder fortsat på stedet, hvorfor der fortsat er en del ubesvaret spørgsmål i forbindelse med uheldet, lyder meldingen fra vagtchefen.