Bil smadrer ind i vindue efter biljagt

Et indbrud i Randers endte med en biljagt, hvor føreren smadrede en varebil ind i et vindue

Lørdag aften var der stort politiopbud i Randers midtby, da politiet satte efter en bil, hvor de mistænkte føreren af bilen for at stå bag et indbrud.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Chris Mose til Ekstra Bladet.

- Biljagten udspringer i forbindelse med et indbrud, og vi ved ikke mere lige nu, siger han.

På Østervold i Randers mistede føreren herredømmet over bilen, og bragede ind i et vindue, hvor både bilen og vinduet fik store skader deraf.

Politiet oplyser, at der umiddelbart ikke er tilskadekomne.

- Der har været en ambulance, som har kørt føreren af bilen rutinemæssigt på skadestuen, siger Chris Mose.

Lav hastighed

Politiet kan ikke oplyse, hvor hurtigt føreren kørte, men vagtchefen fortæller, at det ikke var hastighed, der prægede biljagten.

- Han kørte med forholdsvis lav hastighed. Jeg ved ikke, hvor hurtigt, men det går ikke så stærkt, siger Chris Mose.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke udtale sig mere, og de kan ikke oplyse, hvor lang tid biljagten stod på.