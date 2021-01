Bil torpederer elskab: Huse uden strøm

En bilist er tirsdag kørt ind i et elskab. Det har medført, at flere huse lider af strømsvigt

Tirsdag er en bilist kørt af vejen og ind i et elskab på Vejlevej nord for Brørup. Påkørslen har medført, at huse i området har mistet strømmen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Føreren er uskadt, og et el-selskab er blevet tilkaldt.

'Ambulance og politi til færdselsuheld på Vejlevej nord for Brørup. Tale om et solo-uheld, hvor bil er kørt af vejen og har her ramt et elskab, som betyder at huse i området er uden strøm. Føreren umiddelbart uskadt og el-selskab på vej,' skriver de.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Glatte veje

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann fortæller til Ekstra Bladet, at føreren af bilen er en 18-årig kvinde fra Ribe, og at politiet endnu ikke ved, hvad ulykken skyldtes.

- Men der er glat i området, så det kunne være det, siger Ole Aamann.

- Hvor mange huse er ramt af strømsvigtet?

- Det er ganske få, men jeg kender ikke det nøjagtige antal. Uheldsstedet ligger uden for bymæssig bebyggelse, siger han og tilføjer, at det er uvist, hvornår husene får strømmen tilbage.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.55.