Bilbombe var opgør mellem kriminelle

Det er muligvis en såkaldt 'rulleforretning' af et større parti hård narko, som er motiv til en voldsom bombesprængning i Københavns Nordhavns-kvarter

Søndag nat den 25. juni blev Nordhavn rystet af en øresønderrivende eksplosion. En bombe var bragt til sprængning, og en parkeret bil endte som et forkullet lig. Flammerne fra den brændende bil havde slikket op ad de nærliggende bygninger.

Bilbomben var i følge Ekstra Bladets oplysninger placeret som et led i et opgør mellem kriminelle. I følge flere af hinanden uafhængige kilder skyldes bombesprængningen, at nogen har fået rullet(stjålet red) en større mængde narko.

Mystik om narkoen

Bilen som befandt sig i den trendy del af Nordhavn ved Århusgade og Sassnitzgade kan angiveligt knyttes til den ene side af konflikten. Eller det har attentatmændene i hvert fald troet. De nærmere detaljer om den store mængde hårde narko er omgærdet med så meget mystik, at Ekstra Bladet ikke kan beskrive det nærmere.

Annonce:

Sagen bliver efterforsket af afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi.

- Det er endnu for tidligt at sige noget om et muligt motiv. Det indgår selvfølgelig i efterforskningen, siger lederen af afdelingen vicepolitiinspektør Knud Hvass.

Politiet fortæller, at man fortsat leder efter vidner til episoden, da den foregik en søndag nat, hvor ganske få personer er på gaden.

Bomber brugt tidligere

Det er langt fra første gang, at kriminelle i København bruger bomber og sprængstof i deres indbyrdes opgør. Senest den 6. marts på Maglebytorv i Dragør hvor en gruppe mænd sprængte telebutikken Drop N Fix. Her sidder flere mænd varetægtsfængslet. Blandt andet andet en 33-årig rocker fra Bandidos.

I januar 2021 var det så en Bandidos-rocker, som var målet for en primitiv brandbombe monteret under hans bil. Rocker-veteranen opdagede brandbomben i tide, og Forsvarets bomberyddere kunne fjerne anordningen.

Bilbomben blev anset som en del af den daværende konflikt mellem rockerne og gadebanden NNV.