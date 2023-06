Bildrama i Korsør: Politiet efterlyser vidner

En biljagt fandt tirsdag eftermiddag sted i Korsør, da politiet spottede en bil, som blev stjålet fra en adresse i den sydvestsjællandske by mandag.

Episoden fandt sted omkring klokken 14.30, og ordensmagten efterlyser nu vidner, som kan have været nødsagede til at foretage undvigemanøvrer eller andet for at undgå bilen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Kørte galt

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef Nicolai Lynge, at der sad to personer i den stjålne bil, som endte med at køre galt.

- Man eftersætter køretøjet ned ad Skovvej, og så forulykker det nede ved Grevens Træer, forklarer han.

De to personer er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade.

- De er begge to kørt til tjek på sygehuset, men begge er ved bevidsthed og har ikke livstruende eller alvorlige skader for nuværende, lyder meldingen fra vagtchefen.

Søger vidner

Politiet skal nu tage stilling til, hvad der skal med de to personer, og derfor håber de at høre fra eventuelle vidner.

- De er blevet anholdt, og når de er blevet undersøgt færdig, skal vi lige tage stilling til, hvad der skal ske med dem, siger Nicolai Lynge.

Den stjålne bil er en Ford Focus stationcar, og eftersættelsen skete på Skovvej mellem Dyrhaugesvej og Grevens Træer.

Politikredsen kan kontaktes på telefon 114.