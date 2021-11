Biler i frontalt sammenstød: Kvinde fløjet på hospitalet i kritisk tilstand

En kvinde er fløjet på Rigshospitalet i kritisk tilstand efter et frontalsammenstød mellem to biler ved Ølsted mellem Frederiksværk og Frederikssund

Der er fredag eftermiddag sket en alvorlig trafikulykke ved Ølsted mellem Frederiksværk og Frederikssund, hvor en 56-årig kvinde i kritisk tilstand er fløjet på Rigshospitalet, mens flere er kørt til Hillerød Hospital.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

- Kvinden kommer kørende og af en eller anden grund kommer over i det modgående spor, hvor hun snitter en kassevogn. Herfra kører hun frontalt sammen med en stationcar, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Michael Dalby til Ekstra Bladet.

Den 56-årige kvinde havde sit seksårige barnebarn på bagsædet, som ifølge vagtchefen er blevet kørt til observation på Hillerød Hospital.

Vagtchefen oplyser, at der i alt er fire personer involveret i ulykken, og førerne af varevognen og stationcaren også er bragt til hospitalet.

Han kan dog ikke sige noget om, hvad tilstanden på førerne eller det seksårige barn er.

På nuværende tidspunkt er der spærret for trafikken på strækningen.

Tidligere kunne indsatsleder ved Frederiksborg Brand og Redning Ole Kjær oplyse til Ekstra Bladet, at beredskabet havde måttet pille en dør af en bil for at få en person ud.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 15.00.