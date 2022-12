Bilhandel gik galt: Truet med pistol

Det er ikke sjældent, at private handler går i vasken. Det hører dog til sjældenhederne, at man bliver truet med en pistol

Søndag eftermiddag gik en privat bilhandel i hårdknude i Nordjylland.

To mænd mødte op på en privatadresse i Aabybro for at købe en bil, men da der opstod uenigheder, valgte de to mænd at true sælgeren med en pistol.

Derfor har politiet været massivt til stede i området, siger Poul Fastergaard, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

- Gerningsmændene stak af efter at have truet manden med en pistol. Vi har sendt mandskab ud for at lede efter dem, men vi har allerede en idé om, hvem de er, siger han.

Politiet har dog ingen grund til at tro, at der er tale om en rigtig pistol, fastslår vagtchefen.

- Så folk skal altså ikke frygte, at der går en mand rundt på fri fod med en ægte pistol, siger han.