Bilist blev overfaldet med økse efter færdselsuheld

Et færdselsuheld mellem Ry og Skanderborg udviklede sig mandag aften til en alvorlig forbrydelse, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Her overfaldt en bilist en anden bilist med en økse. Bilisten, der er 46 år og fra København, blev anholdt kort efter episoden og sigtet for at have forsøgt at slå den anden ihjel.

Tirsdag eftermiddag har en dommer ved Retten i Horsens besluttet, at der er grundlag for at varetægtsfængsle manden i surrogat i fire uger for drabsforsøg.

Det fortæller anklagerfuldmægtig Christina Hensen, der mødte for anklagemyndigheden i grundlovsforhøret.

- Han blev fængslet in absentia, altså uden at være til stede. Han mødte ikke i retten på grund af sine personlige forhold, siger hun.

At han varetægtsfængsles i surrogat, vil sige, at han skal være på en retspsykiatrisk afdeling i stedet for i en almindelig arrest.

Foruden drabsforsøget sigtes han for brud på våbenloven.

Da den 46-årige ikke mødte i grundlovsforhøret, er det uvist, hvordan han forholder sig til anklagerne. Han kan overveje, om han vil kære kendelsen om fængsling til landsretten eller ej.

Hændelsen med øksen udspillede sig på Skanderborgvej, og den københavnske mand blev anholdt klokken 20.

Offeret er 54 år og fra Skanderborg. Vedkommende er uden for livsfare, fremgår det af en pressemeddelelse.