Bilist dræbt i frontalt sammenstød med lastbil

En bilist er afgået ved døden efter et frontalt sammenstød med en lastbil på Bredsten Landevej i nærheden af Vejle. Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund.

Politiet har kort før middag endnu ikke underrettet de pårørende til bilisten. Anmeldelsen om ulykken kom fredag klokken 08.44.

Kort forinden var en bil og en lastbil kørt ind i hinanden på landevejen. Politiet oplyser, at bilen af ukendte årsager kørte over i modsatte side af vejen, hvor lastbilen forsøgte at undvige, inden de stødte sammen.

Bilisten afgik ved døden i forbindelse med sammenstødet. Lastbilchaufføren fik ingen fysiske skader i forbindelse med ulykken, oplyser vagtchefen.

Ulykken er sket i nærheden af rundkørslen øst for Filskov, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Vejen blev spærret efter ulykken, da politiet skulle arbejde på stedet. Kort før middag fredag var vejen fortsat spærret.