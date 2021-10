Bilist dyttede: Så blev han truet på livet

En 47-årig, mandlig bilist fra Humlebæk i Nordsjælland er blevet truet på livet med kniv, efter han dyttede af en forankørende.

Det beretter Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Episoden fandt sted søndag, da den 47-årige dyttede af en forankørende bil efter en uoverensstemmelse ved en rundkørsel.

Dette fik altså føreren af den forankørende bil til at stige ud og herefter true den 47-årige på livet med kniv i hånden.

Efter en kort efterforskning kunne Nordsjællands Politi finde frem til den truende - en 22-årig mand uden fast adresse - og han er nu sigtet for at have truet den 47-årige bilist på livet.