Bilist er løsladt efter påkørsel af to kvinder i København

En dommer i Københavns Byret har lørdag besluttet at løslade en bilist, der af politiet var blevet anholdt for at have påkørt to yngre kvinder fredag aften.

Det oplyser politiet om udfaldet af et grundlovsforhør.

Dommeren har slået fast, at der ikke er grundlag for varetægtsfængsling af den 21-årige bilist.

Foto: Kenneth Meyer

Han sigtes for uagtsom legemsbeskadigelse, fordi bilen på Toftegårds Allé i Valby kom op på fortovet og ramte de to kvinder, inden kørslen sluttede i et busstoppested.

Ingen af kvinderne var i livsfare på grund af deres kvæstelser. Det oplyser den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi lørdag.

Fredag aften oplyste politiet, at der var mistanke om, at føreren var påvirket af euforiserende stoffer.