Bilist kører gennem glasparti til hotel og rundt i receptionen

En 45-årig mand er anholdt, efter at han sent lørdag aften styrede en bil gennem glaspartiet til Tivoli Hotel i København og videre ind i receptionen.

Det oplyser vagtchefen hos Københavns Politi.

- Af uvisse årsager kører han bilen gennem indgangspartiet til hotellet og kører rundt inde i receptionen. Vi har en mistanke om, at han er påvirket af alkohol og/eller narko, så han er sigtet for at køre bil i påvirket tilstand, oplyste vagtchef Henrik Svejstrup kort efter midnat natten til søndag.

I løbet af natten har den 45-årige mand erkendt, at han var påvirket af både det ene og det andet.

- Han er desuden sigtet for groft hærværk, og det har han også erkendt, siger Henrik Svejstrup tidligt søndag morgen.

Udover at ødelægge vinduesfacaden på hotellet påkørte manden også en betonpille.

Personalet på det firestjernede hotel tilbageholdt manden, der forsøgte at slippe væk til fods, efter at han var steget ud af køretøjet.

- De måtte lige holde fast ham i, indtil vi kom frem, siger vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.28, og en patrulje ankom kort efter til hotellet på adressen Arni Magnussons Gade 2.

Den mistænkte, der bor i København, har ikke kørekort.

Hen over natten har politiet også fået afklaret, at det var den anholdte selv, som ejede bilen - en mindre Mazda.

- Den er totalskadet, konstaterer vagtchefen.

Ingen personer kom fysisk til skade i forbindelse med hændelsen.