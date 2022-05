Bilist kørte med vanvittig fart forbi skole

Mens børnene fra Asgård Skole i Køge var på vej hjem, kørte en mandlig bilist forbi dem med vanvittig høj fart.

På strækningen ved skolen er det højst tilladt at køre 50 km/t, men den mandlige bilist kørte dobbelt så stærkt.

Det oplyser Maria Sander Hansen, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Manden blev af en færdselsbetjent, der befandt sig i en civilbil ved skolen, målt til at køre 100 km/t.

- Grunden til, at betjenten holdt der, var, at erfaringen viser, at der er mange, der kører for stærkt forbi, samtidig med at der er små børn, som kommer cyklende ud fra skolen, fortæller Maria Sander Hansen.

Derfor var betjenten altså omkring klokken 14 til stede ved skolen, samtidig med at de små børn fik fri.

Manden kan forvente at modtage en bøde på over 7000 kroner og betinget frakendelse af kørekortet.