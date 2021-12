Bilist rammer fodgænger og hus

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En kvindelig bilist har torsdag ved middagstid ramt en fodgænger og et hus i Helsinge på Nordsjælland.

En ambulance er ved 12.50-tiden ankommet til ulykkesstedet.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi David Borchersen til Ekstra Bladet:

- Vi har fået en anmeldelse om et uheld i Helsinge ved Birkedalsvej og Frederiksborgsvej. Meldingen fra 112 er, at der er en bil, som har påkørt et hus og en fodgænger.

Han fortæller ligeledes, at politiet fik anmeldelsen klokken 12.31.

Status på kvinden og den fodgænger, som er blevet ramt, er indtil videre ukendt.

- Men vi formoder ikke, at det er virkelig alvorligt, siger David Borchersen.

Der er heller ikke en status på den kvinde, som kørte ind i et hus.

Nærmere bestemt er det bedemandsforretningen Byens Bedemand, som kvinden er kørt ind i.

Her skulle der kun være tale om materiel skade på bygningen, lyder det i telefonen fra en ansat til Ekstra Bladet.

Opdateres ...