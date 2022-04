Bilist slog alarm: Så død puma i vejkanten - troede han

En bilist meldte lørdag at have set en død puma i vejkanten i Bredsten

En bilist fik sig noget af en overraskelse, da han lørdag tidlig formiddag så en død puma i vejkanten på Vandelvej i Bredsten.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Bilisten slog alarm til politiet, men kørte derefter videre fra stedet.

Hvor er pumaen?

Politiet rykkede ud til stedet og begyndte at lede efter det døde kattedyr. Snart lykkedes det patruljen at finde det døde dyr.

Men bilisten skulle måske være gået til Louis Nielsen, for det var altså ikke en puma, der lå død i grøften, men derimod et rådyr.

- Hvis den forveksling kan ske, så kan jeg godt forstå, at der kom nogle anmeldelser om pumaer for et par uger siden, siger vicepolitiinspektør Mikkel Ross til mediet.

Anmeldelsen tikkede ind klokken 9.54.