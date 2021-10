Bilist stak af efter ulykke

En flugtbilist havde nær dræbt en 29-årig mand på Melbyvej ved Liseleje natten til søndag, oplyser Nordsjællands Politi.

- Han gik og talte i telefon og går på et tidspunkt ud på vejen, hvor han bliver ramt af en bil i høj fart, fortæller David Eckert, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Manden faldt om og blev liggende på vejen, hvor han lidt efter blev fundet af sin kæreste.

- I første omgang vurderer man, at hans skader er livstruende, og han bliver derfor med lægehelikopter bragt til Rigshospitalets Traumecenter, fortæller David Eckert.

På hospitalet har lægerne dog slået fast, at manden er uden for livsfare.

Men hos Nordsjællands Politi arbejder man nu på at finde frem til flugtbilisten. For det er en overtrædelse af både færdselsloven og straffeloven at stikke af fra en ulykke, hvor der er tilskadekomne.

- Bilen er kørt fra stedet i høj fart. Så vi vil meget gerne høre fra vidner, der har set en bil i det område, som har kørt med høj fart, og som eventuelt har haft skader, siger David Eckert.