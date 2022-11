Bilist tiltalt for drab: Ramte cyklist med vilje

Kørte op på cykelstien og ramte 45-årig cyklist bagfra med mindst 56 km/t. Cyklisten døde to døgn senere. Tiltalte mener, det var et uheld

En Citroén C1 blev brugt som drabsvåben, da en 30-årig hash-påvirket bilist med vilje kørte op på cykelstien og ramte en cyklist bagfra.

Det mener anklagemyndigheden ved Københavns politi, der har rejst tiltale mod bilisten for drab. Hvis nævningetinget ved Københavns Byret ikke kender bilisten skyldig i drab, er der dog rejst en sekundær tiltale for vold med døden til følge.

Bilisten nægter sig skyldig, fordi der var tale om et uheld.

Cyklisten, en 45-årig mand, kørte på cykelstien ud for Naturhistorisk Museum på Øster Voldgade i København 14 december 2021 cirka klokken 09.30, da den 30-årige kom kørende i sin Citroén C1.

Bilinspektørens undersøgelser viser, at bilen kørte mindst 56 km/t, da den kørte op på cykelstien og ramte den 45-årige.

Han blev slynget på på forruden af bilen og landede på asfalten. Manden pådrog sig brud på kraniekassen, brud på flere halshvirvler og brystben og en hjerneblødning.

Lagt i kunstigt koma

Den 45-årige blev lagt i kunstigt koma på Rigshospitalets traumecenter, og klokken 8.28 16. december, to døgn efter påkørslen, døde han.

Ifølge tiltalen kørte bilisten imod færdselsretningen i Øster Voldgade 5-7 inden påkørslen, og en blodprøve viste, at han var påvirket af hash.

Det er uklart, hvad motivet til påkørslen var og hvad der gik forud. Formentlig var det et udslag af 'vejvrede' fra cyklistens side kort før påkørslen.

Efter påkørslen kørte bilisten videre mod Sølvgade og Kronprinsessgade og kørte over for rødt lys og mod færdselsretningen, lyder tiltalen.

Det meste af episoden blev filmet af overvågningskameraer på strækningen.

Hvis bilisten skal dømmes for drab, skal anklagemyndigheden bevise, at han havde forsæt til at slå cyklisten ihjel eller indså, at den 45-årige sandsynligvis ville dø af påkørslen.

Overrasket forsvarer

Da den 30-årige blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet 15. december sidste år blev han kun sigtet for grov vold, og da cyklisten døde, blev sigtelsen udvidet til vold med døden til følge. Da anklagemyndigheden havde vurderet sagen, blev der rejst tiltale for drab.

- Vi var meget overraskede over, at der blev rejst tiltale for drab, når min klient på intet tidspunkt under efterforskningen var sigtet for drab, siger hans forsvarer, advokat Danni Richter.

Bilisten kræves også frakendt førerretten ubetinget, og at hans bil skal konfiskeres.

Nævningesagen starter 21. november i Københavns Byret.