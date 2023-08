Bilist undveg rådyr og påkørte træ: Passager alvorligt kvæstet

En kvindelig passager er kommet alvorligt til skade og er i kritisk tilstand, efter at en bil påkørte et træ på Grejs Bakke ved Vejle torsdag aften.

Det fortæller vagtchef Rune Nielsen fra Sydøstjyllands Politi.

- Bilen undviger noget råvildt, mister herredømmet og påkører et træ med højre siden af bilen, siger han.

Bilens mandlige fører kom ikke umiddelbart til skade.

Passageren, som sad i højre side af bilen, pådrog sig brud på ryg og nakke.

- Hendes tilstand er kritisk, men stabil, siger Rune Nielsen.

Anmeldelsen om ulykken blev modtaget klokken 22.38.

Natten til fredag omkring klokken 01 er en bilinspektør i gang med at undersøge ulykkesstedet for at fastlægge de konkrete omstændigheder omkring hændelsen.

Grejs Bakke ligger ved Grejs nord for Vejle.