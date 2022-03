Bilister slemt overrasket: Bøde på 14.900 kroner

Det kostede for nyligt en bilist 14.900 kroner at køre 91 km/t. gennem en strækning i Brøndby, hvor hastighedsgrænsen var sat ned til 40 km/t. grundet vejarbejde.

Bøden blev givet på Søndre Ringvej, hvor 126 bilister de seneste tre dage har fået en bøde for at køre for stærkt.

Siden 1. januar er fartbøderne steget med 20 procent, og samme forseelse havde derfor kostet 12.500 kroner sidste år.

Flere bliver overrasket over størrelsen på bøden, oplyser Vestegnens Politi i en pressemeddelelse.

'En del får stadig en slem overraskelse over størrelsen på bøden, og jeg opfordrer til, at man kører nøje efter fartbegrænsningen – så nedsætter man både risikoen for at andre kommer skade og undgår selv bøder og mistet kørekort', siger politikommissær Claus Stoltenberg, leder af færdselsafdelingen ved Københavns Vestegns Politi i pressemeddelelsen.

126 bøder på 11 timer

Politiet målte samlet i 11 timer over de tre dage, og hele 102 bilister passerede vejarbejdsstrækningen med en hastighed, der var 40 procent over det tilladte. Det har både kostet dem en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.

24 bilister kørte 30 procent for hurtigt og modtog en bøde samt et klip i kørekortet.

Bøden bliver ekstra stor, når du bliver taget for at køre for stærkt på en strækning med vejarbejde. Det skyldes, at der bliver krævet dobbelt takst.

Bøden for at køre 91 km/t., hvor man må køre 40 km/t. er på 6000 kroner plus det samme beløb, fordi der er vejarbejde. Hertil kommer et hastighedstillæg for at køre mere end 30 procent for hurtigt på 1200 kroner. Det tillæg fordobles også grundet vejarbejde. Desuden skal bilisten betale 500 kroner i bidrag til Offerfonden, og derfor løb den samlede bøde op i 14.900 kroner.