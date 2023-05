Biljagt endte i kaos

Klokken 02 natten til søndag forsøgte Østjyllands Politi at standse en svensk indregistreret Mercedes.

Det lykkedes ikke.

Derfor eftersatte ordensmagten bilen, hvis fører endte med at miste kontrollen og køre ind i et skur ved Moseparken i Tilst.

Føreren og en passager gav dog ikke så let op. Nej, efter ulykken besluttede de sig i stedet for at flygte til fods.

Ved hjælp af en hundepatrulje lykkedes det dog politiet at finde frem til en lejlighed, hvor de blandt andre mødte den mistænkte fører af bilen - som forsøgte at stikke af igen.

Flugten glippede dog denne gang, hvilket fik et par af vedkommendes venner til at hidse sig voldsomt op.

Derfor fik de lov til at smage på politiets peberspray.

'Pebersprayen havde den ønskede effekt og politiet kunne arbejde færdig på stedet i fred,' lyder det i døgnrapporten.

Den mistænkte fører og de to kammerater er nu sigtet for at lægge hindringer i vejen for udførelse af politiets arbejde.

Det vides ikke, hvordan de forholder sig.