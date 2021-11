Biljagt i København

Københavns Politi var natten til søndag talstærkt til stede på Prags Boulevard på Amager i København, da en større biljagt udspillede sig.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til Ekstra Bladet.

- Vi eftersætter bilen, da den ikke ønsker at stande. Bilen passerer flere røde lys. Da bilen standser, forsøger to personer at undløbe.

- Vi får fanget føreren, der bliver anholdt og sigtet for en række færdselsovertrædelser, siger han.

Politiet fik et 'hit' på bilen, hvorfor ordensmagten ønskede at bringe bilen til standsning - et forhold som føreren forsøgte at undgå.

Derefter fulgte en større eftersættelse, hvor føreren af bilen under biljagten brød flere færdselsregler. Han kørte blandt andet over for rødt lys tre gange.

Mens politiet fik fingrene i føreren af bilen, lykkes det for medpassageren at stikke af.

Ordensmagten fortæller, at der ikke er sket personskade i forbindelse med politiforretningen.