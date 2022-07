Bilka-tyv på spil

Drømmer du også om det store fjernsyn, der er udstillet i Bilka? Så er du ikke alene.

En 28-årig mand gjorde alvor af sin drøm om et lækkert, nyt HD-fjernsyn, da han besluttede sig for at stjæle et tv og en soundbar i en Bilka-forretning.

Desværre for manden mislykkedes tyveriet, hvorefter manden blev fanget af politiet.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Nu er han dømt

Manden blev idømt 70 dages fængsel for tyveriet, men det er ikke første gang, han bliver fanget med fingrene i kagedåsen.

Bilke-tyven fik desuden 34 dages reststraf for et andet tyveri.

Manden besluttede sig for ikke at anke dommen, og er nu varetægtsfængslet.