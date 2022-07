Bilnørder jagtede egen bil gennem Europa

Det hang slet ikke sammen, da hende, der havde lejet René Mammens autocamper gennem GoMore, pludselig ringede og sagde, at den var blevet stjålet.

Det blev starten på en tusindvis af kilometer lang jagt på bilen for René og kammeraten Niels Becker, der driver hjemmesiden og YouTube-kanalen High on Cars.

Jagten er beskrevet i en video på YouTube, der er set mere end 130.000 gange.

Bizar forklaring

Det hele starter, da René Mammen udlejer sin Mercedes Marco Polo-autocamper ud via GoMore til en dame, der kalder sig Camlilla. Hun skal samle den op mandag 30. maj i Tilst, hvor den holder. Dagen efter ringer hun til René og siger, at bilen er stjålet fra en parkeringsplads ved Mosede Fort ved Greve.

Allerede der rynker René øjenbrynene. Og Niels Becker, der ved et tilfælde er i nærheden, kører straks derned for at snakke med Camilla.

- Hun kan ikke engang forklare, hvor den har været parkeret henne. Jeg tror på hende, fordi alle er uskyldige, til det modsatte er bevist. Men der var ikke noget, der kunne få det her til at virke troværdigt. Og på dette her tidspunkt tror jeg jo stadig, at bilen rent faktisk har været på Sjælland, fortæller Niels til Ekstra Bladet.

Vild overraskelse

Nu har det sine fordele at være bilnørd og have et kæmpe netværk. Så dagen efter hjælper en bekendt hos Mercedes de to kammerater med at tænde for et sporingssystem, så de kan se, hvor bilen er.

René regner med, at kortet vil sætte en prik i Danmark. Men bilen viser sig at stå i en synshal sydvest for Serbiens hovedstad, Beograd. Næsten 2000 kilometer væk.

Så er gode råd dyre. Men Niels Becker har en ven, der er fra Serbien. Og ved et vanvittigt tilfælde er han faktisk født lige i det område, hvor Renés stjålne Marco Polo står.

- Så min ven ringer til det serbiske politi. Men de er så dumme, at de ringer til synshallen og spørger, om de har en sort Marco Polo holdende. Du kan selv gætte, hvad synshallen svarer, siger Niels Becker.

Floddrama

Så går det stærkt. For nu kan René se, at bilen pludseligt flytter sig, efter politiet har ringet til den serbiske synshal. Den står nu nede ved den store flod Donau, der løber nord for Beograd.

- Vi ringer til vores serbiske ven, og René siger, at bilen nok er ved at blive sat på en færge. Men han svarer: Det er Serbien, dette her. De er ved at køre den i floden, fortæller Niels Becker.

Ved endnu et fuldkomment bizart tilfælde har Niels' serbiske ven en kammerat, der har en restaurant lige der, hvor bilen nu holder.

- Han ringer ham op, og hans ven kan se Marco Poloen! Så han løber ned mod den. Det ser banditterne. Så de smider nøglen og løber deres vej, siger Niels.

Vennen passer bilen, indtil politiet kommer og henter den. Og så skulle man tro, at historien sluttede. Men nej, bilen holder stadig i Serbien, hvor politiet ikke vil udlevere den til René. Også selvom René og Niels rejste til Serbien for at få den udleveret.

Tyvstjålet

Niels Becker og René Mammen er ikke i tvivl om, at tyveriet var planlagt, allerede fra Camilla lejede den. Og at der er tale om et fupnummer, hvor kriminelle udnytter GoMore via en stråmand som Camilla til at stjæle biler.

Fra eksempelvis bøder, egne kilder og serbisk politi ved de, at bilen aldrig har været på Sjælland. Og de ved, at den allerede før den blev meldt stjålet tirsdag aften, havde forladt landet. Ja, faktisk allerede var den ankommet til Serbien, da Camilla ringede til René og sagde, at bilen var væk.

Sagen ligger hos politiet, hvor den har ligget et godt stykke tid.