Biltræf førte til 17 sigtelser

Onsdag klokken 20.50 mødtes omkring 100 køretøjer fra gruppen 'Cars & Coffee' på Havrebølle Skovvej i Aarhus til biltræf.

- Vi var til stede og fulgte dem, hvor de kørte, siger vagtchef i Østjyllands Politi Flemming Lau til Ekstra Bladet.

Træffet førte til i alt 17 sigtelser for blandt andet for høj hastighed, manglende sikkerhedssele og manglende nummerplade, fremgår det af Østjyllands Politis døgnrapport. De sigtede vil modtage en bøde.

Ifølge vagtchefen kørte gruppen rundt i Aarhus det meste af aftenen, inden de klokken tre afsluttede træffet på Aarhus Ø.

I alt fem personer fik et klip i kørekortet for for høj hastighed og for at køre over for rødt lys, mens en fik en betinget frakendelse af kørekortet for at køre for hurtigt.