Biltyv kørte galt med fireårig datter på bagsædet

En biltyv kørte lørdag eftermiddag galt med sin fireårige datter på bagsædet, da han forsøgte at køre fra politiet.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

Færdselspolitiet ville klokken 17.35 stoppe bilen til en rutinemæssig kontrol i Havdrup, men det ønskede den 32-årige mand ikke. Han satte farten op, men politiet fulgte efter ham.

Med en hastighed, der ifølge politiet var væsentlig højere end det tilladte, kørte han på en strækning på cirka fem kilometer til Naurbjergvej. Her mistede han kontrollen over bilen og havnede på en mark.

Både den 32-årige mand og den fireårige datter var uskadte.

Politiet anholdt straks manden og mistænkte ham for at være påvirket af både spiritus og narko. Han fik derfor taget en blodprøve, som skal undersøges for alkohol og stoffer.

Desuden var manden allerede frakendt retten til at køre bil, så det blev han også sigtet for. I øvrigt var bilen forsynet med stjålne nummerplader.

Da manden ikke nærmere kunne redegøre for bilens ejerforhold, undersøgte politiet bilen nærmere. Det resulterede i, at politiet sigtede manden for uberettiget brug af bilen.

Manden blev løsladt efter afhøring. Politiet har udfærdiget en socialrapport til de sociale myndigheder af hensyn til den fireårige piges tarv.