Biskop efter drabsdom: Usandsynligt at han fortsætter som præst

Mange er berørte, rystede og forfærdede over den her sag, lyder det fra biskop Peter Birch, efter at præsten Thomas Gotthard tirsdag blev kendt skyldig i drab på sin hustru

Det er usandsynligt, at den nu drabsdømte sognepræst Thomas Gotthard kan fortsætte præstegerningen.

Sådan lyder vurderingen tirsdag fra biskop Peter Birch, efter at Gotthard i en tilståelsessag er blevet idømt 15 års fængsel ved Retten i Hillerød for at have myrdet sin kone, Maria From Jakobsen, og derefter på brutal vis forsøgt at skaffe sig af med liget.

Peter Birch er biskop i Helsingør Stift, som omfatter Region Hovedstaden, hvor Thomas Gotthard har tjent som præst.

- Han er ansat af Kirkeministeriet, og når vi er oppe i en alvorsgrad som den her, er det ikke længere mig, der som biskop kan gå ind og irettesætte og give advarsler. Så er det Kirkeministeriet, der afgør, hvilke konsekvenser det får, siger Peter Birch til Ekstra Bladet.

- Men der er ingen tvivl om, at det er en meget, meget alvorlig forbrydelse, og nu er der faldet en dom, som gør det umuligt for ham at forblive som præst.

- Kan du se for dig, at Thomas Gotthard kommer ud om 15 år og så genoptager præstegerningen?

- Det ville jeg umiddelbart anse for usandsynligt. Det er svært at forestille sig, at det skulle blive aktuelt for ham.

Her ses Thomas Gotthard i færd med at udføre sin præstegerning. Privatfoto

Planlagde drabet i en uge

I knap en uge planlagde præsten at slå Maria From Jakobsen ihjel. Han var forelsket i en anden kvinde, ønskede ikke at blive skilt for anden gang i sit liv og ville have fred for sin hustru.

Drabet fandt sted 26. oktober sidste år, umiddelbart efter at Maria havde kørt parrets fælles børn i skole. Her slog Gotthard den 43-årige psykolog i baghovedet med en sten så hårdt, han kunne. Derefter dækkede han både hendes øjne, næse og mund og blev ved, til hun døde af kvælning.

I dagene efter forsøgte han at opløse Maria From Jakobsen i kemikalier. Det lykkedes kun delvist. Liget blev derefter parteret og brændt, hvorefter han begravede resterne ved en viadukt i Sundbylille.

Den yderst voldsomme sag har berørt biskoppen, fortæller han.

- Jeg vil gerne udtrykke min allerdybeste medfølelse med den afdødes familie og med de mange mennesker i kirken, som har arbejdet sammen med ham og menigheden, der er kommet i kirken. Der er rigtig mange mennesker, der er berørt, rystede og forfærdede over den her sag, fortæller Peter Birch.

'Jeg er skyldig'

I retten tog Thomas Gotthard det sidste ord.

- Jeg slog Maria ihjel. Jeg tog egenhændigt den beslutning at fratage hende sit liv. Jeg fratog mine børn deres ultimative kærlighed.

- Jeg er skyldig i en komplet tragedie. Hver eneste dag ville jeg ønske, at det ikke var sket, sagde han blandt andet.

Præsten har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af strafudmåling.