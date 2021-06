Biskop efter tilståelse: Præster skal opføre sig sømmeligt

Ved du noget om sagen? Skriv til journalisterne her

Det gav rystelser gennem hele lokalsamfundet, da en af de populære sognepræster i Ansgarkirken i Hedehusene i november sidste år pludselig blev anholdt og sigtet for at slå sin kone ihjel.

Efter at have benægtet i knap syv måneder, kunne Ekstra Bladet så afsløre i går, at præsten Thomas Gotthard nu har aflagt fuld tilståelse i sagen, hvor han er tiltalt for drab og for at bortskaffe liget af Maria From Jakobsen.

Ifølge Ekstra Bladets kilder er tilståelsen kommet i sammenhæng med, at den 45-årige præst i sidste uge var med politiet i Sundbylille nord for København og udpege et sted, hvor politiet ifølge en pressemeddelelse gjorde 'nye fund' med relation til sagen.

En af hans øverste chefer er biskoppen i Helsingør Stift, Peter Birch.

Da Ekstra Bladet kontakter ham for at spørge, hvilke konsekvenser Gotthards ugerninger kan få for hans fremtidige virke som præst, afviser biskoppen at udtale sig om den konkrete sag:

– Jeg kan kun sige, at præster er omfattet af dekorum-dekretet.

Biskop Peter Birch. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Reglen om dekorum kan findes i tjenestemandslovens paragraf 10. Ifølge den skal tjenestemanden ’samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.’

– Det er jo ikke alle præster, der er ansat som tjenestemænd, men alle præster er omfattet af dekorum-dekretet og skal i deres embedsførelse vise sig værdige til den tillid, man må have til embedet, tilføjer biskoppen.

Ansgarkirken, hvor Thomas Gotthard har været sognepræst siden 2014, ansatte i forbindelse med anholdelsen en spindoktor.

– Vi har ingen kommentarer, siger Morten Huse Eikrem-Jeppesen om den seneste udvikling i sagen.

På kirkens hjemmeside stod Thomas Gotthard længe som sygemeldt, men forsvandt så helt fra siden.

Maria From Jakobsen fik to børn med Thomas Gotthard. Privatfoto

Troede hun var forsvundet frivilligt

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober sidste år fra familiens hjem i Frederikssund. I ugevis blev hendes forsvinden betragtet som frivillig - blandt andet fordi hendes mand fortalte politiet, at den 43-årige ægtefælle havde været i stærkt nedtrykt tilstand.

15. november anholdte og sigtede man Thomas Gotthard for at have myrdet Maria From Jakobsen, hvis lig dog fortsat manglede.

Præsten har indtil nu nægtet sig skyldig, og under grundlovsforhøret 16. november var der forhold, han afviste at udtale sig om under henvisning til præsters særlige tavshedspligt.

De forklaringer, han trods alt har givet, har ifølge sagens anklager været divergerende.

Ifølge politiet har præsten også foretaget sig andre handlinger, der har belastet hans troværdighed. Blandt andet skal han på internettet have søgt på ord som 'havdybde', 'forsvinden', 'selvmord' og 'olietønder'.

Han har ifølge politiet også været i besiddelse af store mængder af de stærkt ætsende midler kaustisk soda og saltsyre.