Bistandsadvokat om 'Tiktok-manden': En spektakulær sag

Det er han sigtet for

Den 29-årige mand nægter sig skyldig i alle nedenstående sigtelser:

- Voldtægt 23. maj 2020 cirka klokken 23 ved et busstoppested i Jægerspris: Ved at have trængt op i en kvinde, der var beruset, mens hun stod foroverbøjet over kølerhjelmen på en bil. Han fortsatte med at tiltvinge sig samleje med vold, selvom hun sagde nej og prøvede at skubbe ham væk, idet han holdt hende for munden og fastholdt hende.

- Blufærdighedskrænkelse på et ukendt tidspunkt i juni 2020 i en bil på en parkeringsplads i Rødovre: Ved at have befølte offeret på inderlåret tæt på skridtet og taget hende hårdt om hendes ene bryst.

- Blufærdighedskrænkelse på et ukendt tidspunkt i august 2020 i en lejlighed i København: Ved at have befølt hende på bryster og numse, taget hænderne om hendes ansigt og sagt, at hun skulle kysse ham, hvorpå han førte hendes ansigt hen til sit og fik hende til kysse sig på kinden.

- Forsøg på ulovlig tvang ved i slutningen af august 2020: Ved via Snapchat at have forsøgt at tvinge offeret til at mødes med sig ved at skrive, at han vidste, hvor hun boede og gik i skole, og at han ville sende nogle efter hende, hvis ikke hun og hendes veninde ville mødes med ham. Det mislykkedes, fordi offeret blokerede ham på Snapchat.

- Voldtægt 14. marts 2021 cirka klokken 13 i Søborg: Ved uden samtykke at have foretaget analt samleje med offeret, idet han holdt fast i hendes hals og slog hende på numsen, hoften og brystet.

- Forsøg på voldtægt 14. marts 2021 klokken 22.30 i Søborg: Ved at have forsøgt samleje med offeret uden hendes samtykke ved at have holdt hende om halsen, mens han forsøgte at trænge ind i hende. Det mislykkedes, fordi hun vred sig fri. Ligesom han uden samtykke opnåede andet seksuelt forhold en samleje idet han, efter offeret havde afvist at give ham oralsex, pressede hendes hoved ned i sit skridt og førte sit lem ind i hendes mund.

- Forsøg på ulovlig tvang 27. marts 2021 omkring klokken 23: Ved at have forsøgt at tvinge forurettede til at have sex med sig, idet han over telefonen sagde: 'hvis du ikke har sex med mig, bliver det værst for dig selv', og skrev til hende, at han ville dele hendes sugardating-profil til hendes arbejdsgiver og familie. Det mislykkedes, fordi hun nægtede.