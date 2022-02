Bitcoins for milliarder beslaglagt

Et ægtepar er blevet anholdt mistænkt for at stå bag et massivt hackerangreb i 2016. Ved anholdelsen er over 94.000 bitcoins svarende til over 23 milliarder danske kroner blevet beslaglagt

Det amerikanske justitsministerium har tirsdag anholdt et ægtepar fra New York og beslaglagt over 94.000 bitcoins svarende til knap 23 milliarder danske kroner.

Det er det største beløb, det amerikanske justitsministerium nogensinde har beslaglagt.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Independent.

Parret er anklaget for at stå bag et massivt hackerangreb i 2016. Det blev begået mod kryptovalutatjenesten Bitfinex, der fik stjålet i alt 119.754 bitcoins svarende til omtrent 29,5 milliarder danske kroner, da en hacker brød ind i deres systemer.

Parret, der nu er anholdt, er mistænkt for at have hacket sig ind i systemerne, hvor de angiveligt skal have foretaget flere end 2000 uautoriserede transaktioner, som ifølge anklagen er blevet overført til den mandlige anholdtes 'digitale tegnebog'.

Den 34-årige mand og den 31-årige kvinde er sigtet for sammensværgelse med det formål at begå hvidvask og at bedrage USA.