Bitre fædre: Pigernes mor snød kommunen

Far til den yngste af voldsdømt mors fire døtre er dybt frustreret over, at Odense Kommune ikke handlede på hans og andres nødråb om grove overgreb mod børnene

Jesper kæmper med frustration og bitterhed rettet mod Odense Kommune.

Han er far til den yngste af fire søstre, der har sagsøgt Odense Kommune for hver 300.000 kroner for ikke at have reageret på de mange underretninger, som kommunen fik om bekymrende forhold i pigernes hjem og opvækst hos moren i et på overfladen velfungerende hjem i Odense.

Jesper taler også på vegne af de to andre fædre til de fire piger. Moren blev i februar i år idømt to års fængsel ved Retten i Odense.

– Jeg har følt mig ekstremt dårligt behandlet lige fra starten af. De har ikke villet lytte til mig allerede meget tidligt i forløbet, siger Jesper.

Han prøvede at få socialrådgiverne og deres chefer til at begribe, at han var den tredje far, der kæmpede for, at kommunen greb ind. ’I må kunne se en rød tråd i det, pigernes mor laver’, insisterede han.

Men intet skete. I stedet følte Jesper, at socialrådgiveren tog morens parti allerede tidligt i forløbet.

Læs her Ekstra Bladets interview med den ældste af søstrene.

Og selvom han er glad for, at moren til hans datter er blevet dømt ved retten, så retter hans vrede sig ’100 procent mod Odense kommune’.

– Jeg har ingen tillid til dem. Den ligger på lig nul.

– Man kan også sige, at det er menneskeligt at fejle?

– Det kan da ikke passe, at det er menneskeligt at fejle så mange gange. Hvis du gør det på det private arbejdsmarked, så bliver du fyret, konstaterer den 56-årige fynbo.

Han er overbevist om, at kommunen har ladet sig snyde af, at pigerne boede i et pænt hjem, der på overfladen så hyggeligt og velfungerende ud.

Håber på læring

Og han har på egen krop oplevet, at moren er dygtig til at manipulere sine omgivelser. Men det var kommunen advaret om i de mange underretninger, der kom fra flere sider.

– Hvis de ikke kan gennemskue det, så mangler de simpelthen nogle grundlæggende værktøjer til at håndtere en som hende, som er manipulerende.

– Og med 13 indberetninger så må der være noget galt. Man laver ikke en indberetning for sjov.

De fire søstre har nu stævnet Odense Kommune for samlet 1,2 millioner kroner for ikke at have grebet ind.

– Er det en oprejsning for dig, hvis kommunen bliver stillet til ansvar?

– Ja, det er det faktisk. 300.000 kroner til hver af pigerne, det er, hvad det er. Men vi gør det lige så meget for at se, om Odense kommune kan lære af den her sag, så vi ikke sidder med nogle andre børn om to eller tre år, der har været udsat for det samme. De må kunne stoppe det noget før, siger Jesper.

Han mener ikke, at kommunens folk har taget sagen seriøst nok.

– I den her situation sætter de nyuddannede socialrådgivere til at køre en så kompliceret sag. Jeg synes i bund og grund bare, at de ikke har været dygtige nok.

Odense Kommune har ingen kommentarer til stævningen.

– Når vi får en stævning med et erstatningskrav, så går der et rent juridisk arbejde i gang. Det er vigtigt, at det bliver behandlet fuldstændig korrekt, oplyser en kommunikationsansvarlig fra Odense Kommune, som ikke kan give en tidshorisont for, hvornår de kommer med et svar på stævningen.