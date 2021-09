Bittert slagsmål om lille dreng

Det var en frygtelig ulykke, der kostede 15 mennesker livet, da en kabelbane i maj styrtede sammen i den norditalienske region Piemonte vest for Maggiore-søen.

Og nu har efterspillet også udviklet sig i en trist retning. Det skriver flere italienske medier heriblandt Corriere della Sera.

Begge den seksårige drengs forældre mistede livet i forbindelse med ulykken, mens den israelske dreng overlevede.

Efterfølgende er den afdøde faders tante blevet udpeget til drengens værge, ligesom hun skulle sørge for, at han kunne blive boende i Italien, hvor forældrene have slået sin ned.

Men endda fik hun en chokerende besked fra drengens bedsteforældre, der skrev, at de nu havde taget ham med hjem til Israel. Langt væk fra hans skole og hans hjem.

15 mennesker mistede livet i ulykken. Foto: Ritzau Scanpix

En ny tragedie

Det har fået de italienske myndighederne til at starte en efterforskning af en mulig kidnapningssag.

Corriere delle Sera har efterfølgende talt med den lille drengs tante, Aya Biran, der bor i byen Pavia. Og hun sender en direkte besked til den seksårige dreng og hans bedsteforældre.

- Vi venter på dig herhjemme med dine fætre. Det er stedet, hvor du bliver nødt til at vokse op. Det her er meget alvorligt og endnu en tragedie for en seksårig-dreng, der netop har mistet sin mor, far og lille bror. Jeg er meget bekymret, siger den grædefærdige kvinde til det italienske medie.

Samtidig fortæller hun, at drengen er blevet flået ud af det gode forløb, som han havde med en psykolog i byen.

Foto: Ritzau Scanpix

Tre anholdt

Efter ulykken efterforskede politiet i Italien sagen, og de kunne anholde tre personer. Her var der tale om svævebanens ingeniør, direktør og operative chef.

Ifølge den offentlige anklager i provinsen Verbania, Olimpia Bossi, har de tre personer udført en 'bevidst handling'.

Anklageren fortæller, at der ifølge efterforskerne er blevet 'pillet ved' et sikkerhedsbremsesystem for at undgå forsinkelser på svævebanen.

Foto: Ritzau Scanpix

Nødbremse deaktiveret

Olimpia Bossi fortæller videre, at for at undgå en afbrydelse i tjenesten var der installeret en enhed, som deaktiverer nødbremsen. Det betyder, at når et kabel knækker, kan nødbremsen ikke aktiveres.

De tre personer i politiets varetægt står over for anklager om uagtsomt manddrab, utilsigtet katastrofe og bortskaffelse af instrumenter, der er beregnet til at forhindre personskade.

Det skriver Ansa.

Anklagemyndigheden har ifølge lokale medier konfiskeret overvågningsvideoer af ulykken.

Optagelserne viser, at et kabel knækker, da kabineliften nærmer sig bjergstationen. Det får liften til at falde tilbage mod dalen. Adskillige af de i alt 15 personer om bord falder ud af liften.