Bizar nabostrid endte med knivstik

De fleste danskere har nok på et tidspunkt tænkt en sur tanke eller to om deres nabo, men heldigvis er det sjældent, at det ender så voldsomt, som det gjorde i Lemvig mandag aften.

Her besluttede en 54-årig mandlig beboer sig for at slå græs ude på de sene aftentimer, da han startede plæneklipperen klokken 21.30.

Fra sin lejlighed råbte en 80-årig mandlig nabo ham op og bad græsslåeren om at droppe det sene plæneprojekt. Det var sent, og specielt børnefamilierne i ejendommen skulle have ro.

Det skriver TV Midtvest.

Flere stiksår

Irettesættelsen fra den 80-årige gjorde den 54-årige mand så rasende, at han løb op til den 80-åriges lejlighed, hvor han råbte trusler af ham. Den aggressive opførsel fik den ældre nabo til at hente en kniv.

Det gjorde dog kun den 54-årige endnu mere rasende, og han hentede derfor flere knive, som han begyndte at stikke den 80-årige med.

Den ældre nabo blev ramt i den ene tå og på underbenene, og herefter tilkaldte han politiet.

Fandt våben

Kort tid efter fik man anholdt den 54-årige knivstikker ude i byen i Lemvig. Tydeligvis havde han ikke lyst til at tale med politiet, for han valgte at slå ud efter dem, inden politiet fik ham anholdt.

Man valgte herefter at ransage den 54-åriges adresse, og her fandt politiet både en pistol og en revolver, som han også bliver sigtet for.

Den uheldige nabo pådrog sig kun overfladiske skader, der kunne behandles af ambulancen på stedet.

