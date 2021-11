Bizar sag: Dansk mand deporteret

En dansk mand, der i august først blev idømt to års fængsel og senere fik det nedsat til syv måneder, kan komme hjem til Danmark.

Det oplyser myndighederne på Bali ifølge flere lokale medier.

Sagen startede i oktober 2019, hvor den 55-årige dansker efter sigende havde haft et skænderi med ekskæresten. På vej væk sparkede danskeren til et helligt tempel på en adresse i Kalibukbuk-regionen i den nordlige del af Bali.

Skænderi med ekskæresten

Optrinnet blev filmet af hans ekskæreste, der valgte at melde ham til politiet. Efter en længere periode med efterforskning valgte politiet at anholde og sigte danskeren for blasfemi og hærværk i maj 2021.

I første omgang oplyste chefdommer Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, at danskeren skulle to år i fængsel, men den dom er senere blevet nedsat til syv måneder.

Dommen faldt i august, men han kan allerede nu løslades, fordi han har siddet varetægsfængslet siden maj. Derfor blev han sat fri 26. november.

Men det stopper ikke her, og nu skal han deporteres til Danmark, fordi han ifølge de indonesiske myndigheder er en trussel for den offentlige ro og orden på Bali. Det oplyser den lokale chef for 'Law and Human Rights' ministeriet på ferieøen.

- Personen bliver tilbageholdt på immigrationscenteret i Denpasar, mens han venter på at blive deporteret, siger han til Jamaruli Manihuruk til SindoNews

Slap nådigt

Efter sigende kunne han have fået op mod syv års fængsel for at have sparket til det hinduistiske tempel, men det har været en formildende omstændighed, at danskeren angrede sin gerning og var høflig under retssagen.

Danskeren har ifølge flere medier forklaret, at han ikke var klar over, at han gjorde noget forkert ved at sparke til templet. Han har forklaret, at han troede, at der var tale om et gammelt og faldefærdigt tempel, som han havde planer om at genopføre.

Den købte dommeren ikke.

- Jeg håber, at det kan have en afskrækkende effekt for den dømte, så han ikke gentager sin handling. Han kan bruge dommen som en lektion, siger Nyoman Suryanata den juridiske rådgiver for 'offeret', der i denne sag er ekskæresten.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Udenrigsministeriet i Danmark.