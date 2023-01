Bizar sag i svømmehal: Tyv tilstår alt

En yderst bizar sag er løst.

Først var der formodning om, at der var begået en forbrydelse lørdag morgen i Slotssøbadet i Kolding, da politiet fandt en mand, der var bundet fast i et omklædningsrum.

Senere på dagen kunne videooptagelser så afsløre, at manden - der i øvrigt var eksternt ansat rengøringsmand i svømmehallen - forinden havde stjålet penge fra kassen, hvorefter han var gået i omklædningsrummet og selv havde bundet sig fast og råbt på hjælp.

Helt gak-gak: Svømmehal-sag tager vild drejning

Og nu er der så sat et foreløbigt punktum i sagen, efter at den 33-årige gerningsmand har tilstået, at han har fingeret et røveri.

- Han har erkendt det lille trick, der foregik nede ved Slotssøbadet, som var et forsøg på at stjæle et kontantbeløb fra arbejdspladsen, hvilket han er blevet sigtet for, siger Jesper Brian Jensen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til Jydske Vestkysten.

Det er uklart, hvorfor manden med strips har bundet sig fast til stolen i kvindeomklædningsrummet, men han gik hurtigt til bekendelse, da flere forhold indikerede, at han var afsløret.

Afgjort er det heller ikke, hvad manden vil blive sigtet for. Men det er en 'relativt alvorlig sag', siger vagtchefen til Jydske Vestkysten, da han ud over at stjæle også kaster mistanke mod andre.