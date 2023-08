Bizar sag: Sodavandstyv i Højesteret

En sag om tyveri for cirka 225 kroner endte torsdag i Højesteret - og der er meget på spil for 19-årige Ricco Rosenberg

I disse dage kulminerer en kuriøs og principiel sag i Højesteret.

Danmarks højeste domstol skal nemlig tage stilling til en sag om tyveri af sodavand til en værdi af cirka 225 kroner.

Ja, du læste rigtigt.

På anklagebænken sidder 19-årige Ricco Rosenberg, der til dagligt er HF-studerende.

I april 2021 trængte han og to venner ind ad en ulåst dør til en tidligere landsbyskole i Skrydstrup. På vej ud af bygningen, som blev brugt som et hinduistisk kultursted, stjal drengene tre rammer sodavand.

14 dages betinget fængsel

- Det var dumt, konstaterer en kortfattet Ricco Rosenberg over for Ekstra Bladet.

Og det forstår man godt, han tænker. For tyveriet satte gang i en retlig lavine, der kan få konsekvenser for hans fremtid.

Annonce:

I 2022 blev Ricco Rosenberg idømt 14 dages betinget fængsel i en tilståelsessag i byretten. Senere samme år stadfæstede Vestre Landsret dommen. Begge steder blev der blandt andet lagt vægt på, at tyveriet blev begået i forening.

- Det vil betyde, at jeg får en plet på min straffeattest, og derfor vil jeg få sværere ved at få jobs i fremtiden. Jeg vil gerne læse jura og blive forsvarsadvokat, så det her er ikke en god start, siger han.

Kolde fødder

Lad os vende tilbage til de skæbnesvangre dage i 2021. Efter tyveriet fik de tre drenge kolde fødder, hvorfor de returnerede sodavanden til gerningsstedet. Drengene havde imidlertid drukket et par af dåserne, som de i stedet erstattede med halvandenlitersflasker.

Stephan Ravn Berg fører sagen gratis for Ricco Rosenberg. Foto: Privatfoto

Da det blev opdaget, tog sagen sin start.

- De angrede og fortrød, og netop det er medvirkende til, at det bliver opdaget. Hvis man er moralsk, så bliver man straffet, lader det til. De gjorde jo, hvad de kunne for at råde bod på det, siger advokat Stephan Ravn Berg, som fører Ricco Rosenbergs sag i Højesteret.

Det gør han i øvrigt pro bono - altså gratis.

Annonce:

'Principielt'

I Højesteret tages der udelukkende stilling til selve straffen, ikke skyldsspørgsmålet.

- Det er principielt, det her. Det er en prøveballon inden for retssystemet, for indbrudstyveri giver næsten aldrig en mildere straf end fængsel. Det er interessant for hele retssystemet, siger Stephan Ravn Berg.

I Højesteret går Rigsadvokaten, som er anklager i sagen, efter en skærpelse af straffen til cirka 30 dages fængsel, som eventuelt kan være betinget.

Det fremgår af anklagemyndighedens påstandsdokument, hvor der henvises til, at indbrudstyveri i førstegangstilfælde i 'praksis normalt straffes med fængsel i niveauet cirka 30 dage og opefter alt efter omstændighederne i sagen'.

Ligeledes fremhæves det, at indbrudstyveriet er begået i forening med to andre efter forudgående aftale.

'Det er vildt'

Omvendt går forsvaret efter straffrihed eller alene en bøde.

Annonce:

- Jeg synes, det er vildt, at de vil skærpe min straf. Vi har gjort noget forkert. Det var ikke okay. Men jeg synes, straffen skal være proportionel med det, man har gjort, siger Ricco Rosenberg, som kalder det 'nervepirrende', at sagen nu er for Højesteret.

Stephan Ravn Berg stemmer i:

- Jeg mener ikke, straffen er proportional. Han har gjort noget forkert, og han skal have et rap over fingrene. Men han skal ikke have en plet på straffeattesten ved at få en fængselsdom. Det kommer til at gå udover hans muligheder i fremtiden.

Det forventes, at dommen i Højesteret falder fredag 8. september klokken 13. Rigsadvokaten ønsker ikke at kommentere sagen, før der er faldet dom.