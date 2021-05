Bizart fund: Flere lig gravet op ved eks-betjents hus i El Salvador

Et voldsomt fund har rystet det mellemamerikanske land El Salvador, da flere og flere lig i disse dage bliver gravet frem ved et hus i El Salvador.

Det skriver Reuters.

De lokale myndigheder i landet har bekræftet, at der indtil videre er gravet otte lig op af jorden omkring huset.

Huset tilhører den tidligere politibetjent Hugo Ernesto Osorio, der i forvejen er dømt for voldtægt og tidligere på måneden blev tiltalt for drab på to mænd og to kvinder.

Han er nu yderligere mistænkt for at stå bag endnu flere drab og begravelser af kvinder, skriver Reuters.

Ifølge anklagemyndigheden i El Salvador har eks-betjentens motiv for drabene været seksuelt.

Hverken eks-betjenten eller hans advokat har ønsket at udtale sig til pressen i kølvandet på det bizarre fund.

Politiet var talstærkt til stede. Foto: Jose Cabezas/Ritzau Scanpix

Pårørende mødte op

Eks-betjentens hus, som nu er anset som gerningssted, var fredag omringet af tungt bevæbnede betjente, da flere pårørende til forsvundne personer i landet var dukket op i håb om at kunne identificere nogle af de lig, der blev gravet frem, skriver Reuters.

Flere pårørende til forsvundne personer i landet var dukket op i håb om, at kunne identificere nogle af de lig, der blev gravet frem. Foto: Jose Cabezas/Ritzau Scanpix

I mellemtiden er Hugo Ernesto Osorio spærret inde i et af El Salvadors mest lukkede fængsler.

Mauricio Arriaza, leder af El Salvadors nationale politi, udtalte, at Osorio allerede for 15 år siden var blevet fyret fra politiet i forbindelse med, at han var blevet dømt for voldtægt og samleje med en mindreårig. For dette afsonede han fem års fængsel.