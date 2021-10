Blæste gennem vejarbejde: BMW beslaglagt

En 26-årig mands BMW 350D blev lørdag aften beslaglagt, efter at politiet målte bilen til at køre 104 km/t på en strækning med vejarbejde.

Den 26-årige sad dog ikke selv i bilen.

Det gjorde en 21-årig mand til gengæld, og han er nu blevet sigtet af politiet for vanvidsbilisme, oplyser Københavns Vestegns Politi.

På den pågældende strækning på Herlev Ringvej er det nemlig kun tilladt at køre 40 km/t. på grund af vejarbejdet, og hastigheden svarede derfor til en overskridelse på intet mindre end 160 procent.

Overskridelsen gjorde det ifølge loven muligt for politiet at beslaglægge bilen efter bestemmelsen om vanvidsbilisme, men den 26-årige ejer af bilen har tirsdag klaget over beslaglæggelsen.

Anklagemyndigheden har derfor indbragt sagen for retten, som skal tage stilling til, hvorvidt bilen skal forblive i politiets varetægt, oplyser politiet.