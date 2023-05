Blev afbrudt under sex: Gav forbipasserende lussing

Et par blev afbrudt, imens de havde sex i en gyde lørdag nat. Det fik kvinden til at gå amok

En gruppe veninder fik sig noget af en overraskelse, da de var på vej hjem fra byen i Skjern.

Omkring klokken 04:02 natten mellem lørdag og søndag opdagede de et par, der havde sex i en gyde ved værtshuset Rakkerstuen.

Ifølge Ringkøbing Skjern Dagblad fik det gruppen til at opfordre parret til at have sex et andet sted.

En opfordring, der skulle få situationen til at udvikle sig i en dramatisk retning.

Ifølge politiet valgte den 30-årige kvinde, der blev afbrudt midt i sexakten, at skubbe den ene af de forbipasserende ned ad en trappe.

Desuden gav hun en af de andre i gruppen en lussing.

De forurettede kvinder anmeldte efterfølgende sagen til politiet, men den 30-årige kvinde er endnu ikke sigtet for en forbrydelse.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.